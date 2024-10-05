Сандерленд Русина дивом врятувався в матчі з Лідсом завдяки шаленому "привозу" від голкіпера
У п'ятницю, 4 жовтня, відбувся матч Чемпіоншипу між Сандерлендом та Лідсом, який завершився внічию з рахунком 2:2.
Гості були близькі до того, аби довести гру до перемоги, проте в їхнього голкіпера Іллана Мельє була трохи інша думка.
На 90+7 хвилині захисник відпасував французькому воротареві, проте той не зумів зловити м'яч. "Шкіряний" пролетів поміж рук та спокійно залетів у сітку. Мельє одразу став косо дивитися на партнерів по команді, прикриваючи свою помилку.
Після дев'яти турів Чемпіоншипу Сандерленд очолює турнірну таблицю, набравши 19 очок. Натомість у Лідса в активі 16 очок та третя сходинка.
Зазначимо, що за "чорних котів" виступає український форвард Назарій Русин. Цього сезону 25-річний українець провів шість матчів, не зумівши відзначитись результативними діями.