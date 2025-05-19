Поліція заарештувала 18-річного хлопця за погрози в бік зірки ПСВ

Поліція заарештувала 18-річного хлопця з міста Дордрехт, який погрожував смертю футболісту ПСВ Ноа Лангу.

Про це повідомляє Ad.nl.

Підозрюваному заборонили контактувати з іншими людьми та перебувати в місцях, які футболіст регулярно відвідує. Лангу серйозно погрожують через соціальні мережі з 2023 року.

Детективи поліції Роттердама-Зюйда, які спеціалізуються на злочинах, пов'язаних з футболом, розслідували погрози.

Розслідування вивело їх на 18-річного хлопця. Його заарештували у його будинку в Дордрехті вранці в четвер. Після допиту йому дозволили піти.

Після подальшого розслідування поліція передасть справу до Генеральної прокуратури. Після цього державний прокурор оцінить справу та вирішить, чи будуть вжиті подальші кроки.

Ланг грає за ПСВ з 2021 року і є одним з лідерів команди – 14+12 за системою "гол+пас" у 42 матчах за клуб в сезоні-2024/25.

Нагадаємо, нещодавно батька Ноа Ланга "вирубили" на дитячому турнірі.