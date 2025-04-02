Київські резервісти та основи інших: стартові склади матчів Верес – Полісся та Рух – Динамо 1/4 фіналу Кубку України

У середу, 2 квітня, відбудуться два останні матчі стадії 1/4 фіналу Кубку України сезону-2024/25.

У першому поєдинку зустрінуться Верес та Полісся, які вирішили виставити на цю гру свої практично основні склади.

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Харатін – Луан, Степанюк, Гаайдучик, Дахновський.

Запасні: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Лепський, Венделл, Годя, Видрич.

Полісся: Кудрик – Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайліченко – Сарапій, Бабенко, Крушинський – Гуцуляк, Батіста, Назаренко.

Запасні: Волинець, Матич, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.

Паралельно із ними на футбольному полі у Львові відбудеться зустріч, у якій місцевий Рух прийматиме Динамо.

Головний тренер киян Олександр Шовковський вирішив дати відпочинок гравцяв основного складу – резервісти отримали шанс проявити себе.

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Кітела, Карабін, Рябов, Слюсар, Пастух, Роман – Климчук.

Запасні: Ванівський, Лях, Джума, Горін, Ременяк, Підгурський, Притула, Тлумак, Едсон, Алмазбеков, Фал, Рунич.

Динамо: Моргун – Караваєв, Дячук, Біловар, Вівчаренко – Бражко, Рубчинський, Піхальонок – Брагару, Герреро, Волошин.

Запасні: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Лучкевич, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.

Обидва матчі розпочнуться о 18:00 (за умови, якщо не буде повітряної тривоги).

Нагадаємо, що перші півфіналісти Кубку України визначилися у поєдинках, де Буковина приймала Вікторію, а Олександрії та Шахтарю не вистачило 90 хвилин основного часу.