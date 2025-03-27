У Луцьку випустили пиво на честь легендарного українського тренера
Віталій Кваряцяний
Luchan Brewery
Луцька броварня "Luchan" випустила новий сорт пива, який присвячений відомому тренеру та голові Асоціації футболу Волині Віталію Кварцяному.
Про це повідомляється у соцмережі компанії.
"У нас дозрів новий сорт. Якби воно могло говорити, воно б говорило голосом Кварцяного. Barley wine це пиво, яке не церемониться. Міцне, насичене безкомпромісне. Саме тому, його ми присвятили легенді волинського футболу Віталію Кварцяному", - розповіли автори.
Нагадаємо, наразі Кварцяний очолює Асоціацію футболу Волині. До цього працював тренером Волині, Поділля та Металурга.