Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Луцьку випустили пиво на честь легендарного українського тренера

Олександр Булава — 27 березня 2025, 22:59
У Луцьку випустили пиво на честь легендарного українського тренера
Віталій Кваряцяний
Luchan Brewery

Луцька броварня "Luchan" випустила новий сорт пива, який присвячений відомому тренеру та голові Асоціації футболу Волині Віталію Кварцяному.

Про це повідомляється у соцмережі компанії.

"У нас дозрів новий сорт. Якби воно могло говорити, воно б говорило голосом Кварцяного. Barley wine це пиво, яке не церемониться. Міцне, насичене безкомпромісне. Саме тому, його ми присвятили легенді волинського футболу Віталію Кварцяному", - розповіли автори.

Нагадаємо, наразі Кварцяний очолює Асоціацію футболу Волині. До цього працював тренером Волині, Поділля та Металурга.

Віталій Кварцяний

Віталій Кварцяний

Думає, що він зірка: Кварцяний розкритикував гру Довбика
Кварцяний: Якби у футболі рахували очки, як у боксі, то Україна перемогла б за записками суддів
Кварцяний назвав рахунок, з яким Україна переможе Грузію в матчі Ліги націй
Кварцяний поділився своїм варіантом заміни Дніпра-1 в УПЛ
Кварцяний: Левандовський їде з футбольної ярмарки, а наші — ростуть і йдуть вперед

Останні новини