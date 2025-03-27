У Луцьку випустили пиво на честь легендарного українського тренера

Луцька броварня "Luchan" випустила новий сорт пива, який присвячений відомому тренеру та голові Асоціації футболу Волині Віталію Кварцяному.

Про це повідомляється у соцмережі компанії.

"У нас дозрів новий сорт. Якби воно могло говорити, воно б говорило голосом Кварцяного. Barley wine це пиво, яке не церемониться. Міцне, насичене безкомпромісне. Саме тому, його ми присвятили легенді волинського футболу Віталію Кварцяному", - розповіли автори.

Нагадаємо, наразі Кварцяний очолює Асоціацію футболу Волині. До цього працював тренером Волині, Поділля та Металурга.