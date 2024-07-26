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У Довбика виник конфлікт з агентом через зрив трансферу в Атлетико — джерело

Ігор Чернявський — 26 липня, 11:42
У Довбика виник конфлікт з агентом через зрив трансферу в Атлетико — джерело

Нападник збірної України Артем Довбик розлютився на свого агента Олексія Люндовського, через якого зірвався (або відтермінувався) трансфер з Жирони в Атлетико.

Про це повідомив іспанський журналіст Хосе Ігнасіо Фернандес.

За його інформацією, Атлетико досяг домовленості і з Жироною, і з Довбиком, але Люндовський зупинив процес переходу. Все через те, що агент хоче отримати вищі комісійні.

Після того, як трансфер Артема в мадридський клуб опинився на межі зриву, на горизонті з’явилася Рома. Головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі навіть провів телефонну розмову з українцем. Втім, в Атлетико досі впевнені в підписанні Довбика.

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Артем Довбик

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