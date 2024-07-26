У Довбика виник конфлікт з агентом через зрив трансферу в Атлетико — джерело
Нападник збірної України Артем Довбик розлютився на свого агента Олексія Люндовського, через якого зірвався (або відтермінувався) трансфер з Жирони в Атлетико.
Про це повідомив іспанський журналіст Хосе Ігнасіо Фернандес.
За його інформацією, Атлетико досяг домовленості і з Жироною, і з Довбиком, але Люндовський зупинив процес переходу. Все через те, що агент хоче отримати вищі комісійні.
Після того, як трансфер Артема в мадридський клуб опинився на межі зриву, на горизонті з’явилася Рома. Головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі навіть провів телефонну розмову з українцем. Втім, в Атлетико досі впевнені в підписанні Довбика.