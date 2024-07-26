У Довбика виник конфлікт з агентом через зрив трансферу в Атлетико — джерело

Нападник збірної України Артем Довбик розлютився на свого агента Олексія Люндовського, через якого зірвався (або відтермінувався) трансфер з Жирони в Атлетико.

Про це повідомив іспанський журналіст Хосе Ігнасіо Фернандес.

За його інформацією, Атлетико досяг домовленості і з Жироною, і з Довбиком, але Люндовський зупинив процес переходу. Все через те, що агент хоче отримати вищі комісійні.

😡 DOVBYK, enfadado con su agente por embarrar su fichaje por el #Atleti

✅ Me confirman todo lo que cuenta @AtleticoDesign_

💰 Hay ACUERDO con el Girona y con el jugador

🤑 Todo lo ha frenado su agente, cuyo historial…

⬇️ AQUÍ te lo cuento TODO ⬇️https://t.co/3KTpPGNJre — Jose Ignacio Fernández (@JoseIFernandez) July 25, 2024

Після того, як трансфер Артема в мадридський клуб опинився на межі зриву, на горизонті з’явилася Рома. Головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі навіть провів телефонну розмову з українцем. Втім, в Атлетико досі впевнені в підписанні Довбика.