В Атлетико впевнені у підписанні Довбика

Керівництво Атлетико Мадрид впевнене, що зможе підписати нападника Жирони та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що у клубі немає занепокоєння з приводу інтересу щодо українця від римської Роми. Вони впевнені, що зможуть узгодити особисті умови контракту та оформити трансфер.

Окрім цього, за інформацією джерела, Артем також хоче приєднатися до "матрацників". Нагадаємо, раніше італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв, що Довбик схиляється до переходу в Рому.

Кілька тижнів тому до українця виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали форварда саме Атлетико, Альваро Морату.