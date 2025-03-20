У Чорноморці відреагували на ситуацію з головним тренером

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра спростував інформацію про звільнення головного тренера Олександра Бабича.

Про це функціонер розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Після кількох днів відпочинку футболісти і тренерський штаб зібралися на базі в Совіньйоні, де продовжили підготовку до наступних матчів Української Прем'єр-ліги. І наставники, і гравці – всі професіонали, не перший рік у футболі всі розуміють важливість найближчої гри у Львові. Всім нам прикро, що останні матчі не принесли бажаного результату, безпосередньо виконавці знають, що треба покращувати і над чим працювати. Повірте, гравці і тренери сьогодні на 100 відсотків налаштовані змінити ситуацію в турнірній таблиці.

Атмосфера в колективі робоча. Всі підтримують один одного, ніхто не звертає уваги на новини відверто маніпулятивного характеру в деяких ЗМІ. На це немає ані часу, ані бажання. Закликаємо вболівальників бути поруч з командою. Попереду найвідповідальніша частина сезону", – розповів Місюра.