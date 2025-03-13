Болбой допоміг сину легендарного футболіста відбити пенальті, отримавши за це презент

Матч Чезени та Салернітани (2:0) у межах італійської Серії Б став одним із найобговорюваніших в соцмережах за останній час завдяки неймовірним подіям по ходу гри.

На 83-й хвилині гості отримали право виконати пенальті. Голкіпер Чезени, син легендарного німецького футболіста Юргена Клінсманна, вирішив у цей напружений момент підійти до болбоя і порадитися з ним, у який кут стрибати. Вибір було зроблено.

Джонатан стрибнув у правий від себе кут воріт, здійснивши ефектний сейв. 27-річний футболіст не забув свого маленького помічника і посміхнувся йому після відбитого удару.

Схоже, що цей сейв надихнув Чезену і команда понеслася вперед, забивши у кінці матчу два голи. У другому навіть взяв участь сам Клінсманн-молодший, вдало розпочавши атаку, вибивши м'яч вперед.

Вже після гри 27-річний воротар підійшов до болбоя, вручивши йому свою футболку. Емоціям хлопця не було меж.

Раніше повідомлялося, що син легенди Арсеналу забив гол-шедевр, претендуючи на нагороду імені Ференца Пушкаша.