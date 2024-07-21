Бенфіка зацікавлена у поверненні Фелікса

24-річний нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс влітку може стати гравцем португальської Бенфіки.

Переговори між клубами підтвердив президент лісабонців Руй Кошта у коментарі Relevo.

"Це переговори, що тривають, і тому їх не слід обговорювати публічно. Це не допомагає. Було згадано багато імен, були згадані й інші. Нам потрібні хороші гравці, і якщо ми зможемо знайти гравців, які також знають місцевість та португальський футбол, це буде перевагою", — сказав Кошта.

Наразі Фелікс перебуває у відпустці після Євро-2024 та повернеться до передсезонних тренувань з "матрацниками" наприкінці липня. Саме з Бенфіки він у 2019 році перейшов у мадридський клуб.

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.