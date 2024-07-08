Тьяго оголосив про завершення кар'єри
33-річний іспанський півзахисник Тьяго Алькантара вирішив завершити футбольну кар'єру на професійному рівні.
Про це гравець повідомив у Twitter.
"Я завжди готовий повернути те, що мені дали, і я вдячний за проведений час.
Дякую, футбол. І всім, хто супроводжував мене і робив мене найкращим гравцем та людиною на цьому шляху", — розповів Алькантара.
Тьяго на клубному рівні виступав за Барселону, Баварію та Ліверпуль. За свою кар’єру іспанець зіграв 433 матчі, забив 45 голів та віддав 63 гольові передачі.
Алькантара є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Барселони (сезон-2010/11) та Баварії (сезон-2019/20).