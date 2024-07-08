Тьяго оголосив про завершення кар'єри

33-річний іспанський півзахисник Тьяго Алькантара вирішив завершити футбольну кар'єру на професійному рівні.

Про це гравець повідомив у Twitter.

"Я завжди готовий повернути те, що мені дали, і я вдячний за проведений час. Дякую, футбол. І всім, хто супроводжував мене і робив мене найкращим гравцем та людиною на цьому шляху", — розповів Алькантара.

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L — Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024

Тьяго на клубному рівні виступав за Барселону, Баварію та Ліверпуль. За свою кар’єру іспанець зіграв 433 матчі, забив 45 голів та віддав 63 гольові передачі.

Алькантара є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів у складі Барселони (сезон-2010/11) та Баварії (сезон-2019/20).