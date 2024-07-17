Ексгравець Барселони приєднався до тренерського штабу Фліка

Колишній півзахисник Барселони Тьяго Алькантара увійшов до тренерського штабу "синьо-гранатових".

Про це каталонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

33-річний бразилець, який нещодавно завершив професійну кар’єру, перебуватиме у штабі Гансі Фліка до кінця літа. В Барселоні він буде набувати тренерського досвіду та проходити стажування.

Нагадаємо, з 2008 по 2013 рік Тьяго грав у складі першої команди "блаугранас", після чого перейшов у Баварію. У сезоні-2019/20 Алькантара грав під керівництвом Гансі Фліка та допоміг мюнхенцям виграти требл. Останнім клубом у кар’єрі бразильця був Ліверпуль.