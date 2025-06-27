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Змусив лежати на газоні бразильців та українців: Шахтар показав ранкові тренування від Турана

Богдан Войченко — 27 червня 2025, 09:17
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Змусив лежати на газоні бразильців та українців: Шахтар показав ранкові тренування від Турана

У Шахтарі настав новий режим, схоже, що він точно не для слабких духом.

Головний тренер Арда Туран, який нещодавно очолив донецький клуб, активно привносить у тренувальний процес турецький стиль роботи, і це вже відчули як українські, так і бразильські гравці команди.

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На офіційних сторінках "гірників" з’явилося відео з ранкового тренування, на якому гравці буквально лежать на газоні після інтенсивних вправ. Видно, що новий наставник не збирається розгойдуватися команда з перших днів готується у поті чола, аби на старті сезону бути в оптимальній формі.

Фанати вже жартують, що у команді "новий рівень виживання", але насправді це цілком серйозна робота.

@fcshakhtar 🏃‍♂️ Ранкові бігові тести 🥵 😤 Страждаємо на зборах, щоб перемагати в новому сезоні! 👊 #Türkiye #Brasil #Brazil #Shakhtar #football #futbol #futebol #run #training #running ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше повідомлялося, що новоспечений тренер "гірників" анонсував тактичні зміни у команді.

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