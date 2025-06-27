Змусив лежати на газоні бразильців та українців: Шахтар показав ранкові тренування від Турана

У Шахтарі настав новий режим, схоже, що він точно не для слабких духом.

Головний тренер Арда Туран, який нещодавно очолив донецький клуб, активно привносить у тренувальний процес турецький стиль роботи, і це вже відчули як українські, так і бразильські гравці команди.

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На офіційних сторінках "гірників" з’явилося відео з ранкового тренування, на якому гравці буквально лежать на газоні після інтенсивних вправ. Видно, що новий наставник не збирається розгойдуватися – команда з перших днів готується у поті чола, аби на старті сезону бути в оптимальній формі.

Фанати вже жартують, що у команді "новий рівень виживання", але насправді – це цілком серйозна робота.

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше повідомлялося, що новоспечений тренер "гірників" анонсував тактичні зміни у команді.