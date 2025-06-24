Нові правила від Турана: наставник Шахтаря привніс турецьку культуру у тренування команди

Новий наставник Шахтаря Арда Туран не лише змінює ігрову філософію команди, а й привносить частинку своєї культури у щоденні тренування.

Турецький фахівець вирішив додати трохи настрою та енергії, вмикаючи під час занять запальні турецькі пісні.

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Гравці були не лише здивовані, а й заряджені позитивом – атмосфера на тренуваннях кардинально змінилася. Сам Туран та його асистенти не стримувалися й навіть підтанцьовували прямо під час вправ.

Такі нововведення одразу привернули увагу вболівальників – у соцмережах активно обговорюють, як турецький темперамент впливає на "гірників".

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше турецький наставник визначився з трансферними цілями на літнє трансферне вікно.