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Туран: Шахтар гратиме в атакувальний футбол

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 13:30
Туран: Шахтар гратиме в атакувальний футбол
Арда Туран
Getty Images

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, у який футбол гратиме його команда.

Своїми думками турецький фахівець поділився з клубною пресслужбою.

"Перш за все, як і Шахтар, ми будемо грати в атакувальний футбол, це точно. Але що більш важливо, на мою думку, маємо дві основні цілі. Одна з них – командна мета, інша – особисті приватні цілі.

Я знаю, що кожен гравець має особисті цілі, та важливішою є командна мета. Якщо я не дозволю особистим цілям переважати над командною метою, ми зростатимемо разом. Якщо командна мета стане вищою, особисті цілі підуть за нею. У кожного є своє життя. Але важливішою є мета команди. І інші речі, які дуже важливі. Кожен робитиме те, чого не робив до цього моменту", – сказав Туран.

Корім того, наставник "гірників" назвав найкращого дриблера УПЛ на свою думку.

"Звичайно, усі знають, що Кевін – можливо, найкращий гравець ліги в очному протистоянні. Але якщо Кевін зараз зіграє в захисті, ми отримуємо енергію для команди. Це дуже важливо для нас усіх. Це приклад того, що, можливо, він є нашим лідером, лідером команди є Кевін", – резюмував Туран.

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше турецький наставник визначився з трансферними цілями на літнє трансферне вікно.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Арда Туран

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