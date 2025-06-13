Туран: Шахтар гратиме в атакувальний футбол
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, у який футбол гратиме його команда.
Своїми думками турецький фахівець поділився з клубною пресслужбою.
"Перш за все, як і Шахтар, ми будемо грати в атакувальний футбол, це точно. Але що більш важливо, на мою думку, маємо дві основні цілі. Одна з них – командна мета, інша – особисті приватні цілі.
Я знаю, що кожен гравець має особисті цілі, та важливішою є командна мета. Якщо я не дозволю особистим цілям переважати над командною метою, ми зростатимемо разом. Якщо командна мета стане вищою, особисті цілі підуть за нею. У кожного є своє життя. Але важливішою є мета команди. І інші речі, які дуже важливі. Кожен робитиме те, чого не робив до цього моменту", – сказав Туран.
Корім того, наставник "гірників" назвав найкращого дриблера УПЛ на свою думку.
"Звичайно, усі знають, що Кевін – можливо, найкращий гравець ліги в очному протистоянні. Але якщо Кевін зараз зіграє в захисті, ми отримуємо енергію для команди. Це дуже важливо для нас усіх. Це приклад того, що, можливо, він є нашим лідером, лідером команди є Кевін", – резюмував Туран.
Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.
Раніше турецький наставник визначився з трансферними цілями на літнє трансферне вікно.