Туран: Шахтар гратиме в атакувальний футбол

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, у який футбол гратиме його команда.

Своїми думками турецький фахівець поділився з клубною пресслужбою.

"Перш за все, як і Шахтар, ми будемо грати в атакувальний футбол, це точно. Але що більш важливо, на мою думку, маємо дві основні цілі. Одна з них – командна мета, інша – особисті приватні цілі.

Я знаю, що кожен гравець має особисті цілі, та важливішою є командна мета. Якщо я не дозволю особистим цілям переважати над командною метою, ми зростатимемо разом. Якщо командна мета стане вищою, особисті цілі підуть за нею. У кожного є своє життя. Але важливішою є мета команди. І інші речі, які дуже важливі. Кожен робитиме те, чого не робив до цього моменту", – сказав Туран.