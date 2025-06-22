Туран – про першого суперника Шахтаря у Лізі Європи: Вони мають міцну фізичну структуру

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про майбутнього суперника команди Ільвес у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Вони мають міцну фізичну структуру. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці, тому від першої хвилини покажемо клас.



Головна мета – бути у найкращій формі. Тактично довіряємо кмітливості гравців – це стане нашою перевагою. Готуємося, хоча й без надмірної активності. Важливо фізично бути на їхньому рівні. Тактично гравці розумні, більше працюємо фізично", – розповів Туран.