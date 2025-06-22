Туран – про першого суперника Шахтаря у Лізі Європи: Вони мають міцну фізичну структуру
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про майбутнього суперника команди Ільвес у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".
"Вони мають міцну фізичну структуру. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці, тому від першої хвилини покажемо клас.
Головна мета – бути у найкращій формі. Тактично довіряємо кмітливості гравців – це стане нашою перевагою. Готуємося, хоча й без надмірної активності. Важливо фізично бути на їхньому рівні. Тактично гравці розумні, більше працюємо фізично", – розповів Туран.
Раніше стало відомо, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації до єврокубків у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".
Путівку до кваліфікації Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.
Напередодні Шахтар оголосив склад футболістів, які вирушили на літні збори.