Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Туран – про першого суперника Шахтаря у Лізі Європи: Вони мають міцну фізичну структуру

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 19:34
Туран – про першого суперника Шахтаря у Лізі Європи: Вони мають міцну фізичну структуру
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про майбутнього суперника команди Ільвес у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Вони мають міцну фізичну структуру. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці, тому від першої хвилини покажемо клас.

Головна мета – бути у найкращій формі. Тактично довіряємо кмітливості гравців – це стане нашою перевагою. Готуємося, хоча й без надмірної активності. Важливо фізично бути на їхньому рівні. Тактично гравці розумні, більше працюємо фізично", – розповів Туран.

Раніше стало відомо, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації до єврокубків у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".

Путівку до кваліфікації Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.

Напередодні Шахтар оголосив склад футболістів, які вирушили на літні збори.

Ліга Європи Шахтар Донецьк Арда Туран

Арда Туран

Туран: Нам не можна думати про Бешикташ
Туран визначився зі складом Шахтаря на тренувальні збори у Словенії
Не Судаков: визначився найкращий гравець Шахтаря в сезоні 2024/25
Туран хоче підписати у Шахтар вінгера Галатасарая
Леоненко: Команду Турана вже сміливо можна називати Шахтарспор

Останні новини