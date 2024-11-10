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Трубін захищатиме ворота Бенфіки в О Класіко

Ігор Чернявський — 10 листопада 2024, 22:00
Трубін захищатиме ворота Бенфіки в О Класіко

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у стартовий склад на матч 11 туру португальської Прімейра-Ліги проти Порту.

Гра розпочнеться о 22:45 за київським часом. Протистояння між Бенфікою та Порту – головне футбольне дербі Португалії. "Орли" та "дракони" є двома найбільш титулованими клубами країни – Бенфіка виграла 85 трофеїв, тоді як у Порту на один менше.

В очному протистоянні перевага на боці Порту, який виграв 97 матчів, Бенфіка – 91, ще 60 поєдинків завершилися нічийним рахунком.

На тижні обидва португальських гранди зазнали поразок у єврокубках. Порту на виїзді поступився Лаціо в Лізі Європи, а Бенфіка мінімально програла на полі Баварії.

Бенфіка Порту Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Бенфіка

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