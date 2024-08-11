Бенфіка з Трубіним у складі зазнала поразки у 1 турі чемпіонату Португалії

Лісабонська Бенфіка сенсаційно поступилася Фамалікану у першому турі Прімейри сезону 2024/2025.

Анатолій Трубін на цей матч вийшов у стартовому складі.

"Орли" вважалися фаворитами, оскільки завжди є претендентами на чемпіонство, а Фамалікан повернувся до еліти у сезоні 2019/2020 і за цей час вище восьмого місця не фінішував.

Господарі відкрили рахунок на 13-й хвилині гри — відзначився 23-річний бразилець Соррісо, який впевнено реалізував вихід один на один з голкіпером збірної України.

До кінця гри гості нічого небезпечного створити і не змогли. Наприкінці матчу господарі забили ще раз та зняли питання про переможця.

Чемпіонат Португалії 1 тур, 11 серпня

Фамалікан — Бенфіка 2:0 (1:0) Гол: Соррісо (12), Юссуф (90+2)

Бенфіка — віце-чемпіон Португалії сезону 2023/2024. Чемпіоном став Спортінг, який набрав 90 очок за 34 матчі — Бенфіка набрала 80.