Бенфіка з Трубіним розгромила Ешторіл у чемпіонаті Португалії

Бенфіка здобула розгромну перемогу над Ешторілом у 15 туру португальської Прімейри-ліги з фуболу сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "орлів. Український воротар лісабонців Анатолій Трубін провів на полі увесь матч та виконав 2 сейви за цей час. Окрім того, українець зробив 12 дальніх передач, 4 з яких виявились точними.

Чемпіонат Португалії – Прімерйа-ліга

15 тур, 23 грудня

Бенфіка – Ешторіл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Павлідіс, 2:0 - 73 Амдуні, 3:0 - 90+4 Амдуні

Наразі Бенфіка очолила турнірну таблицю чемпіонату Португалії, "орли" випереджають конкурентів, Порту та Спортинг, на один заліковий бал.

Напередодні повідомлялося, що лісабонський клуб розпочав переговори з представниками 23-річного голкіпера збірної України.