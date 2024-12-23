Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка з Трубіним розгромила Ешторіл у чемпіонаті Португалії

Станіслав Лисак — 23 грудня 2024, 22:48
Бенфіка з Трубіним розгромила Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Getty Images

Бенфіка здобула розгромну перемогу над Ешторілом у 15 туру португальської Прімейри-ліги з фуболу сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "орлів. Український воротар лісабонців Анатолій Трубін провів на полі увесь матч та виконав 2 сейви за цей час. Окрім того, українець зробив 12 дальніх передач, 4 з яких виявились точними.

Чемпіонат Португалії – Прімерйа-ліга
15 тур, 23 грудня
Бенфіка – Ешторіл 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Павлідіс, 2:0 - 73 Амдуні, 3:0 - 90+4 Амдуні

Наразі Бенфіка очолила турнірну таблицю чемпіонату Португалії, "орли" випереджають конкурентів, Порту та Спортинг, на один заліковий бал.

Напередодні повідомлялося, що лісабонський клуб розпочав переговори з представниками 23-річного голкіпера збірної України.

Бенфіка Ешторіл Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Бенфіка

Спортинг очолить інший тренер до матчу проти Бенфіки Трубіна – ЗМІ
Бенфіка пропонує Трубіну підписати новий контракт
Відіграв на нуль: Трубін дізнався свою оцінку за гру з Насьоналем
Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч проти Насьоналя
Трубін дізнався свою оцінку за матч проти Болоньї, де він відстояв на "нуль"

Останні новини