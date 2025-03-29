Трубін відстояв на нуль: Бенфіка розгромила Жил Вісенте в чемпіонаті Португалії

Бенфіка здобула впевнену перемогу над Жил Вісенте у межах 24 туру португальської Прімейри ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь "орлів". Український воротар лісабонців Анатолій Трубін відіграв увесь матч, зробив два сейви та отримав одну з найвищих оцінок за підсумком гри – 7,3.

Чемпіонат Португалії – Прімейра ліга

24 тур, 29 березня

Жил Вісенте – Бенфіка 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Аурсенс, 0:2 – 51 Белотті, 0:3 – 90+7 Ді Марія (пен)

Після цієї гри Бенфіка зрівнялася зі Спортингом у турнірній таблиці чемпіонату Португалії та збільшила відрив від Порту до 9 залікових балів. Наступну гру "орли" проведуть уже 2 квітня проти СК Фаренсе.

Напередодні Трубін повернувся із табору збірної України, де провів на лаві запасних обидва матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров довірив місце у воротах голкіперу Реала Андрію Луніну.

У поточному сезоні в активі Трубіна 39 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 17 ігор він відстояв "на нуль".