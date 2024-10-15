Трубін: У листопаді все в наших руках

Анатолій Трубін вважає, що в Лізі націй усе залежить від того, як зіграє збірна України.

Він опублікував допис на цю тему у своєму Instagram.

" Гра триває. Залишаємо розчарування позаду та працюватимемо. Все в наших руках у листопаді", – написав Трубін.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

Для того, щоб виграти групу, потрібно вигравати в обох поєдинках та сподіватися, що чехи візьмуть не більше одного очка у двох заключних турах.