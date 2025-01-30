Трубін – один із найкращих гравців Бенфіки у матчі з Ювентусом

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Ювентуса в межах 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів (2:0).

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 8,0 балів. На його рахунку 5 сейвів, 2 перехвати, 38 дотиків до м'яча та 35% точних пасів (7 з 20).

Найкращим гравцем поєдинку було визнано півзахисника "орлів" Оркуна Кьокчу – 8,1.

Перемога дозволила Бенфіці завершити основний етап з 13 набраними очками, чого достатньо для виходу в 1/16 фіналу. Ювентус розпочне плейоф з цієї ж стадії, в його активі 12 балів.

Жеребкування плейоф відбудеться 31 січня. Початок о 13:00 за київським часом.