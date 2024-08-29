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Перші кадрові рішення Ван Леувена: низку гравців Металіста 1925 перевели в дубль команди

Андрій Яросименко — 29 серпня, 12:09
Перші кадрові рішення Ван Леувена: низку гравців Металіста 1925 перевели в дубль команди
Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

Троє гравців харківського Металіста 1925 переведені до тренувань із другою командою клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, в дубль команди перевели півзахисника Дениса Гармаша та захисників Максима Жичикова з Ігором Курилом. Зазначається, що це рішення прийняв новий головний тренер команди — Патрік ван Леувен, він відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря.

34-річний Гармаш приєднався до харків'ян наприкінці січня 2024 року. У сезоні-2023/24 він взяв участь у 16 матчах, відзначившись двома голами. Жичиков у минулому сезоні провів 22 матчі, у яких віддав 2 асисти, Курило за 20 матчів також оформив дві гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 у дебютній для Ван Леувена грі розгромно поступився Вересу в матчі третього раунду Кубку України. Пізніше нідерландський фахівець прокоментував такий ганебний старт на чолі клубу.

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