Миколенко, Забарний і Ярмолюк вийдуть в основі своїх команд на матчі АПЛ

Українці Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк вийдуть в основі своїх команд на матчі 33 туру АПЛ.

О 17:00 в суботу, 19 квітня, розпочнуть три матчі АПЛ за участю команд українських гравців. Евертон прийматиме чинних чемпіонів, Манчестер Сіті. Лівий захисник Віталій Миколенко увійшов до стартового складу "Ірисок".

Борнмут Іллі Забарного на виїзді зіграє з Кристал Пелес, центральний захисник збірної України також з’явиться на полі з перших хвилин.

Для Єгора Ярмолюка це буде лише десятий вихід у основні Брентфорда в АПЛ у поточному сезоні. Його команда прийматиме Брайтон. Сумарно у поточному сезоні 21-річний хавбек взяв участь у 25 матчах АПЛ, провівши на полі 954 хвилини.

Раніше повідомлялося про те, що Андрій Лунін повернувся в заявку Реала після травми та зможе зіграти проти Атлетика 20 квітня.