Лідер Ліверпуля збирається придбати титулований французький клуб

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд має намір придбати клуб французької Ліги 1 Нант.

Про це пише видання L’Equipe.

Як стверджує джерело, батько футболіста Майкл Арнольд опікується інвестиційний фондом, який вивчає французький ринок. Була цікавість до Сент-Етьєна та Гавра, але зараз вся увага перемкнулася на Нант.

Нант належить французькому бізнесмену з польським корінням Вальдемару Кіта. Кіта володіє клубом останні 17 років. Повідомляється, що він стомився від невдалих результатів "канарок", тому готовий буде продати клуб.

Бізнесмен та футболіст влітку говорили по відео, а декілька днів тому мали особисту зустріч у швейцарській Женеві.

Нант за власну історію 8 разів ставав чемпіоном Ліги 1 та 4 рази вигравав Кубок Франції. У сезоні 1995/96 французький клуб доходив до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.