Слот – про травму Трента: Він відчув дискомфорт

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував травму захисника команди Трента Александера-Арнольда у переможному матчі з Борнмутом.

Слова нідерландського фахівця наводить ESPN.

"Він щось відчув, деякий дискомфорт. Я не можу сказати що саме, бо з моменту ушкодження минуло замало часу, проте ніколи не є добрим знаком той факт, коли гравець сам просить заміну. Я здивуюсь, якщо Трент зможе зіграти у четвер, але ми сподіватимемось на краще", – розповів Слот.

У сезоні-2024/25 Александер-Арнольд зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі та віддав сім результативних передач.

Протягом усього зимового трансферного вікна у британських ЗМІ ходили чутки про можливий трансфер захисника у мадридський Реал. Втім, Ліверпуль відмовився відпускати свого лідера посеред сезону.

Зазначимо, що наступний матч "червоні" зіграють у четвер, 6 лютого, проти Тоттенгема в межах Кубку ліги. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою лондонців з рахунком 1:0.

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