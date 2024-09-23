Нас покарали за помилки: Бартулович – про поразку Зорі від Колоса
Тренер Зорі Младен Бартулович вважає, що гравці його команди допустили надмірну кількість помилок у матчі проти Колоса (0:1) в УПЛ.
Цитує тренера пресслужба луганського клубу.
"Звичайно, налаштовувались тільки на перемогу. Потрібно вирішувати поставленні завдання. Перемога була дуже нам потрібна. Ми засмучені таким результатом та грою. Зробили багато помилок. Суперник нас покарав за це. Знали, що Колос непогано грає на контратаках. Гарно діє в обороні, організовано.
Вони в нижній частині таблиці, але пропустили мало голів. Тому було важко, – зазначив наставник.
За словами Бартуловича, його команді потрібно більше працювати над агресивною грою.
"Сьогодні у нас багато не виходило. Робимо багато роботи в тижневому циклі. Працюємо над певними моментами, щоб покращитись. Треба далі над ними працювати, виправляти ситуацію. Хочемо більш агресивної гри від футболістів, гри першим номером. Інколи на тренуваннях вони занадто агресивні, є емоції, а на гру це чомусь не переноситься", – сказав Бартулович.
Зоря після поразки від Колоса посідає 9-те місце з 9 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 30 вересня проти Ворскли.