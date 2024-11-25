Робили все, щоб виграти: Бартулович – про матч з Поліссям

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович вважає, що необов'язкове вилучення Романа Вантуха змінило хід матчу з Поліссям (1:1) у чемпіонаті України.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Перша нічия у сезоні? Важко увійшли в гру. Складний перший тайм для нас. Мало що виходило. Але другий тайм нам в плюс. Гарно розпочали другу половину. Почали створювати моменти. Треба було забивати і зробили це. Контролювали зустріч, але необовʼязкове вилучення Романа Вантуха змінило малюнок матчу. Довелося грати в обороні. Перший раз в цьому сезоні зіграли в нічию. Враховуючи те, як складалась гра, для нас ця нічия в плюс", – розповів наставник.

Також тренер відповів на запитання про розмову під час перерви та складний початок гри.

"Була серйозна розмова. Треба було дати струс хлопцям, вказати на помилки. Після цього стали діяти сміливіше, агресивніше. Те, що й було потрібно. Складний початок гри? Великий вплив мав результат сьогодні та наше турнірне положення. Можливо саме тому, через цей тиск, десь ну дуже обережно ми почали. Грали на перемогу. Робили все, щоб виграти, але зіграли внічию", – розповів Бартулович.

Наразі Зоря з 16 очками посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 2 грудня проти львівських Карпат.