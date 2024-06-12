Ребров: Усі матчі, які ми провели, допомогли нам підготуватися до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров задоволений підготовкою до Євро-2024, зокрема й товариськими матчами проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Його слова передає пресслужба УАФ.

" Помилки є завжди, ми для того й проводимо такі матчі. Немає різниці, перемогли ми чи програли, дуже важливо проаналізувати гру. Я впевнений, що цей рахунок дозволить збірній спокійно готуватися до Євро.

Це була остання гра перед фінальним турніром. Наші гравці розуміли, що потрібно дати темп. Молдова не була слабкою сьогодні, вона намагалася показати себе якнайкраще. Але ми домінували в першому таймі, швидкий гол додав нам упевненості.

Це важлива для нас гра. Розумію, що футболісти збірної Молдови проводили останній матч перед відпусткою. Ми задоволені тим, що зіграли проти першого складу суперника, отримали можливість підготуватися. Ми дуже раді зіграти в Молдові. Звісно, усі матчі, які ми провели, допомогли нам підготуватися", — сказав Ребров.

Нагадаємо, першому спарингу збірна України зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці потрапили в групу Е, де гратимуть проти Бельгії, Словаччини та Румунії.