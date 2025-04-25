Тренер Ворскли не знає про трансферний бан команди

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов не знав про трансферний бан команди. Він попросив журналіста звернутися до керівництва клубу із запитаннями.

Слова наставника передає Український футбол.

"Нічого не знаю. Від вас вперше чую. Подзвоніть нашому керівництву. Дякую", – сказав Максимов.

Нагадаємо, напередодні ФІФА трансферним баном покарала Ворсклу на три наступні періоди реєстрації гравців.

Наразі Ворскла посідає 14 місце в таблиці УПЛ (зона перехідних матчів), маючи в активі 21 очко за п'ять турів до фінішу сезону. Нещодавно віцепрезидент клубу Олег Лисак назвав річний бюджет команди.

У лютому цього року РНБО запровадила санкції проти почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Пізніше його майно за ініціативою ДБР передали до АРМА.