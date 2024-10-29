Пономарьов: Попередні невдалі матчі Руха – моя провина

Головний тренер львівського Руха Віталій Пономарьов взяв на себе всю провину за невдалі результати команди в останніх матчах.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Попередні невдалі матчі – моя провина, а не футболістів. Не всі розуміють, як розвивається команда. Ютубери та журналісти розповідають, як має грати Рух. Але багато хто забуває, що середній вік наших гравців – 21,5 роки. Я не бачив в Україні таких молодих команд в порівнянні з іншими суперниками. На наших футболістів створюється зайвий тиск і я хочу подякувати хлопцям за те, що вони з цим тиском впорались.

Я задоволений реакцією хлопців на попередні невдачі. Команда продемонструвала характер. Давно знаю цих гравців і дуже гордий, що маю змогу працювати з такими якісними футболістами й можу на них покластись. 95% цих хлопців – вихованці західного регіону. І на юнацькому рівні, і на професійному, я вірив у них. Деякі з наших гравців мають потенціал грати за збірну України, а частина футболістів вже викликається у молодіжну збірну України", – сказав наставник.

Нагадаємо, в Руха триває серія з 6 матчів без перемог в Українській Прем'єр-ліги. Проте напередодні клуб переміг Карпати в Кубку України та вийшов у чвертьфінал.