Пономарьов назвав завдання Руха на другу половину сезону

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов заявив, що завданням його команди у другій частині сезону будуть перемоги у кожному матчі.

Цитує наставника пресслужба львівського клубу.

За словами Пономарьова, на першому етапі підготовки увага приділятиметься фізичній підготовці.

"Під час першого етапу зимових зборів основну увагу ми приділятимемо фізичній підготовці гравців. У нас зараз буде багато бігової роботи. Тоді як у Словенії команда зіграє спаринги із сильними суперниками. Завдяки цим матчам Рух зможе якісно підготуватись до відновлення УПЛ", – розповів наставник.

Також тренер відповів на запитання щодо підсилення складу перед другою частиною сезону.

"До складу першої команди ми традиційно долучили гравців з команди U-19 та Руху-2. Також з нами тренуються гравці, які перебувають в клубі на перегляді. Наразі не буду говорити хто залишиться, а хто покине команду, адже для цього ми маємо пройти збори, які все покажуть. Звісно, хочеться підсилення на кожну позицію, адже вони всі є важливими. Богдан Слюбик поїхав на збори з київським Динамо, інші позиції теж потребують підсилення. Наше завдання не змінилось – ми маємо перемагати у кожному матчі. Головним для нас є розвиток футболістів і команда працюватиме задля цього як і раніше", – зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка. Перший матч у другій половині УПЛ "жовто-чорні" зіграють 22 лютого проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Рух та Карпати об'єднаються в один клуб по завершенні сезону-2024/25.