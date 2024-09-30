Енріке пояснив, чому не включив Дембеле у заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував своє рішення не включити до заявки на матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Арсенала вінгера команди Усмана Дембеле.

Його слова передає RMC Sport.

"Скажу так: якщо хтось не виконує своїх зобов'язань перед командою і не готовий...

Я вважаю, що цей тиждень важливий, що цей матч є важливим, і я хочу, щоб мої гравці були в найкращому стані. Я відсторонив його і хочу найкращого для своєї команди.

Мені нема чого додати до того, що я сказав. Я буду з вами чесний, але я не збираюся робити з цього мильну оперу.

Між нами немає розбіжностей, це абсолютна брехня. Існує проблема з виконанням зобов'язань гравця перед командою, але проблем між гравцем та тренером немає", – сказав Енріке.