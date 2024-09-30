Енріке пояснив, чому не включив Дембеле у заявку на матч Ліги чемпіонів
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував своє рішення не включити до заявки на матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Арсенала вінгера команди Усмана Дембеле.
Його слова передає RMC Sport.
"Скажу так: якщо хтось не виконує своїх зобов'язань перед командою і не готовий...
Я вважаю, що цей тиждень важливий, що цей матч є важливим, і я хочу, щоб мої гравці були в найкращому стані. Я відсторонив його і хочу найкращого для своєї команди.
Мені нема чого додати до того, що я сказав. Я буду з вами чесний, але я не збираюся робити з цього мильну оперу.
Між нами немає розбіжностей, це абсолютна брехня. Існує проблема з виконанням зобов'язань гравця перед командою, але проблем між гравцем та тренером немає", – сказав Енріке.
У сезоні-2024/25 Дембеле зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, що вінгер ПСЖ був виключений із заявки команди на матч ЛЧ проти Арсенала через дисциплінарні причини. Відомо, що Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1. На цей поєдинок вінгер вийшов у стартовому складі. Наприкінці матчу тренер поміняв його на 16-річного Ібраїма Мбає.