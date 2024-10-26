Ротань назвав головну проблему Олександрії

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань після перемоги з рахунком 2:1 над Інгульцем в 11 турі УПЛ назвав найбільш проблемний компонент гри команди.

Слова 42-річного українського фахівця наводить УПЛ ТБ.

"З реалізацією є проблема. В перерві у нас була розмова по душам, тому що ми вийшли не сконцентровані. Думали, що буде легко.

На другий тайм вийшли і були іншою командою, яка створювала, створювала, створювала моменти. На жаль, без забитих голів. Але радує, що було багато моментів. Над реалізацією попрацюємо", – заявив Ротань.