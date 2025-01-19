Гвардіола: Ібрагімовичу подобається Вокер? Він може грати де завгодно

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відповів на слова радника компанії власників Мілана Златан Ібрагімович, який заявив, що йому подобається гра капітана "містян" Кайла Вокера.

Слова іспанського фахівця після перемоги Ман Сіті над Іпсвічем (6:0) в АПЛ передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ібрагімович сказав, що йому подобається Кайл Вокер? Якщо Златан так сказав, що ж... він так сказав. Кайл може грати де завгодно!", – заявив Гвардіола.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Pep Guardiola: “Ibrahimovic said that he likes Kyle Walker? If Zlatan said that, well… he said thaf. Kyle can play anywhere!”. pic.twitter.com/iCyBvcU1CG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

Раніше повідомлялося, що Мілан та Вокер погодили особисті умови та підпишуть угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

У сезоні-2024/25 34-річний гравець зіграв 18 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що англійський футболіст має пропозицію від клубу Саудівської Аравії.