Гвардіола: Продовження контракту з де Брейне – не моя справа

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що продовження контракту з півзахисником "містян" Кевіном де Брейне залежить від клубу.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Це залежить від клубу. Це не моя справа. Йдеться про те, як він збирається виступати до кінця сезону, про вік, який він має, і про багато інших речей. Я думаю, що клуб повинен подумати про це", – сказав Гвардіола.

🚨🔵 Pep Guardiola on Kevin de Bruyne and contract expiring in June: “It’s up to the club. It’s not my business”.



“It’s about how he's going to perform until the end of the season, the age that he has, and many things. I think the club has to think about it”. pic.twitter.com/VueARm1GMu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

Контракт Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті завершиться влітку 2025 року. Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.

З того часу він зіграв за "містян" у 399 матчах, у яких відзначився 104 голами та 171 асистом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.