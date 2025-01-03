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Гвардіола: Продовження контракту з де Брейне – не моя справа

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 16:30
Гвардіола: Продовження контракту з де Брейне – не моя справа
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що продовження контракту з півзахисником "містян" Кевіном де Брейне залежить від клубу.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Це залежить від клубу. Це не моя справа. Йдеться про те, як він збирається виступати до кінця сезону, про вік, який він має, і про багато інших речей. Я думаю, що клуб повинен подумати про це", – сказав Гвардіола.

Контракт Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті завершиться влітку 2025 року. Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.

З того часу він зіграв за "містян" у 399 матчах, у яких відзначився 104 голами та 171 асистом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.

Жузеп Гвардіола Кевін Де Брейне Манчестер Сіті

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