Гвардіола: Хочу поділитися нагородою найкращому тренеру АПЛ, особливо з Артетою
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче поділитися нагородою найкращому тренеру сезону Англійської Прем'єр-ліги з кількома іншими наставниками.
Його слова передає пресслужба ліги.
"О так, я хочу розділити цю нагороду! Особливо з Мікелем Артетою за неймовірну роботу, яку він проробляв до останнього матчу, доводячи напругу в боротьбі за чемпіонство до межі.
Звичайно, з Юргеном Клоппом за незабутню боротьбу протягом багатьох років. І з Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне і вивів Астон Віллу до Ліги чемпіонів.
І з Андоні Іраолою за те, що він зробив у Борнмуті у свій перший сезон в АПЛ, оговтавшись після важкого початку.
Для мене велика честь працювати поруч із ними і виграти цей трофей. У майбутньому я постараюся захистити цю нагороду", — сказав наставник.
Нагадаємо, в останньому турі АПЛ "містяни" перемогли Вест Гем і вчетверте поспіль стали чемпіонами Англії.