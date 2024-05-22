Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола: Хочу поділитися нагородою найкращому тренеру АПЛ, особливо з Артетою

Микола Дендак — 22 травня, 10:09
Гвардіола: Хочу поділитися нагородою найкращому тренеру АПЛ, особливо з Артетою

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче поділитися нагородою найкращому тренеру сезону Англійської Прем'єр-ліги з кількома іншими наставниками.

Його слова передає пресслужба ліги.

"О так, я хочу розділити цю нагороду! Особливо з Мікелем Артетою за неймовірну роботу, яку він проробляв до останнього матчу, доводячи напругу в боротьбі за чемпіонство до межі.
Читайте також :
Відео Буду сумувати за ним: Гвардіола не стримав сліз, говорячи про Клоппа
Звичайно, з Юргеном Клоппом за незабутню боротьбу протягом багатьох років. І з Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне і вивів Астон Віллу до Ліги чемпіонів.
Читайте також :
Гвардіола — про своє майбутнє: Реальність така, що я ближче до того, щоб піти, аніж залишитись
І з Андоні Іраолою за те, що він зробив у Борнмуті у свій перший сезон в АПЛ, оговтавшись після важкого початку.
Для мене велика честь працювати поруч із ними і виграти цей трофей. У майбутньому я постараюся захистити цю нагороду", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ "містяни" перемогли Вест Гем і вчетверте поспіль стали чемпіонами Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Жузеп Гвардіола Юрген Клопп Манчестер Сіті Унаї Емері

Манчестер Сіті

Саудити напоготові: Едерсон може залишити Ман Сіті цього літа
Норвезька історія успіху та ефект плацебо — як це працює, і до чого тут Голанд
Буду сумувати за ним: Гвардіола не стримав сліз, говорячи про Клоппа
Артета — про наступний сезон Арсенала: Ми маємо показати зуби
Гвардіола — про своє майбутнє: Реальність така, що я ближче до того, щоб піти, аніж залишитись

Останні новини