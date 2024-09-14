Тренер Ліверпуля: Звинувачувати можна лише себе, ми майже не створювали моменти

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку від Ноттінгем Форест (0:1) в 4 турі Англійської Прем'єр-ліги та заявив, що треба звинувачувати лише себе.

Його слова передає BBC Sport.

"Найбільше мене засмучує результат, і перебіг гри теж не може тішити. Матч проходив у режимі "старт-стоп", і нам майже не вдавалося створювати моменти.

Звинувачувати можна лише себе, ми маємо грати краще. Занадто часто ми втрачали м'яч біля штрафного майданчика, діяли недостатньо добре. Треба краще поводитися з м'ячем.

Прийняття рішень та їхня реалізація були недостатньо хороші. Захищалися ми загалом досить добре, але вийшли два швидкі футболісти, які ускладнили нам життя. Ми багато ризикували, і суперник забив дуже добрий гол", – сказав Слот.