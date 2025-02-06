Ліверпуль розгромив Тоттенгем на шляху до фіналу Кубку ліги

Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Тоттенгем у межах півфінального матчу Кубку англійської Ліги.

Перша зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь лондонців, але на "Енфілді" мерсисайдці не залишили шансів супернику – 4:1.

Голами відзначилися Коді Гакпо, Мохаммед Салах, Домінік Собослаї та Вірджил Ван Дейк.

Кубок ліги, Англія

Півфінал, 6 лютого

Ліверпуль – Тоттенгем 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Гакпо, 2:0 – 51 Салах, 3:0 – 75 Собослаї, 4:0 – 80 Ван Дейк

Зазначимо, що у фіналі підопічні Арне Слота зустрінуться з Ньюкаслом, який виявився сильнішим за інший лондонський клуб, Арсенал.