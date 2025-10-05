Українська правда
Тренер Челсі прокоментував драматичну перемогу над Ліверпулем в АПЛ

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 14:43
Віллі Кабальєро Челсі тренер
Віллі Кабальєро
Челсі

Помічник Енцо Марески Віллі Кабальєро прокоментував яскраву перемогу команди над Ліверпулем в матчі АПЛ

Слова фахівця наводить ESPN.

"Енцо Мареска має хороший зв'язок з трибунами та вболівальниками. Будь-яка перемога, а особливо на останніх секундах, дає нам трішки більше емоцій.
Останні 30 хвилин публіка боролась разом із нами, жила грою. Саме це невигідне для гостьової команди середовище допомогло нам перемогти", – розповів Кабальєро.

Завдяки цій перемозі "сині" піднялись на шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок. 

У наступному турі на Челсі очікує виїзний матч проти Ноттінгем Форест – гра відбудеться 18 жовтня о 14:30 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Ліверпуля Арне Слот.

