Мареска: Мадуеке вирішив піти

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував рішення вінгера команди Ноні Мадуеке перейти в лондонський Арсенал.

Слова італійського фахівця наводить Football London.

"Ноні підтримує зв'язок з новим клубом, і я думаю, що він збирається піти найближчими годинами. Якщо гравці хочуть піти, це важко і для клубу, і для тренера. Ноні вирішив піти. Ніхто не казав Ноні, що він має піти. Якщо він щасливий, то й ми щасливі", – заявив Мареска.

Раніше повідомлялося про те, що Мадуеке перейде в Арсенал за 58 мільйонів євро. 23-річний англієць підпише з "Канонірами" контракт на 5 років.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами.