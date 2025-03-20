Гарсія – про матч з Україною: Знаю лише, що треба вигравати
Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія поділився очікуваннями від майбутнього першого матчу команди проти України в межах плейоф Ліги націй.
Фахівець поспілкувався із журналістами на передматчевій пресконференції.
"Сильні та слабкі сторони? У збірної України всі гравці талановиті, я особисто кількох знаю. Рівень гри завтра буде дуже високий. Завтра буде перший тайм, а другий – через чотири дні в Бельгії.
Ми тренувалися вчора, сьогодні. Я дав гравцям основні настанови. Футболісти дуже розумні – не потрібно пояснювати два-три рази. Гравці з досвідом, багато молоді – це дуже хороша команда. Думаю, завтра буде цікава гра.
На завтра я ще не знаю, хто вийде у стартовому складі. Знаю лише, що треба вигравати. Завтра треба грати з головою", – розповів Гарсія.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".