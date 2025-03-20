Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гарсія – про матч з Україною: Знаю лише, що треба вигравати

Володимир Максименко — 20 березня 2025, 11:23
Гарсія – про матч з Україною: Знаю лише, що треба вигравати
Руді Гарсія
Федерація футболу Бельгії

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія поділився очікуваннями від майбутнього першого матчу команди проти України в межах плейоф Ліги націй.

Фахівець поспілкувався із журналістами на передматчевій пресконференції.

"Сильні та слабкі сторони? У збірної України всі гравці талановиті, я особисто кількох знаю. Рівень гри завтра буде дуже високий. Завтра буде перший тайм, а другий – через чотири дні в Бельгії.

Ми тренувалися вчора, сьогодні. Я дав гравцям основні настанови. Футболісти дуже розумні – не потрібно пояснювати два-три рази. Гравці з досвідом, багато молоді – це дуже хороша команда. Думаю, завтра буде цікава гра.

На завтра я ще не знаю, хто вийде у стартовому складі. Знаю лише, що треба вигравати. Завтра треба грати з головою", – розповів Гарсія.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА збірна Бельгії з футболу Руді Гарсія

Збірна України з футболу

Україна – Бельгія: відео голів матчу
Україна оголосила заявку на перший матч проти Бельгії в Лізі націй
Україна – Бельгія: пробити Куртуа й потрапити до еліти Ліги націй
Як завершиться матч плейоф Ліги націй Україна – Бельгія: прогноз Чемпіона
Навряд чи побачимо атакувальний футбол: Скрипник спрогнозував результат матчу Україна – Бельгія

Останні новини