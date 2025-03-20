Гарсія – про матч з Україною: Знаю лише, що треба вигравати

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія поділився очікуваннями від майбутнього першого матчу команди проти України в межах плейоф Ліги націй.

Фахівець поспілкувався із журналістами на передматчевій пресконференції.

"Сильні та слабкі сторони? У збірної України всі гравці талановиті, я особисто кількох знаю. Рівень гри завтра буде дуже високий. Завтра буде перший тайм, а другий – через чотири дні в Бельгії.



Ми тренувалися вчора, сьогодні. Я дав гравцям основні настанови. Футболісти дуже розумні – не потрібно пояснювати два-три рази. Гравці з досвідом, багато молоді – це дуже хороша команда. Думаю, завтра буде цікава гра.



На завтра я ще не знаю, хто вийде у стартовому складі. Знаю лише, що треба вигравати. Завтра треба грати з головою", – розповів Гарсія.