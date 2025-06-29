Компані: Матч із Фламенго – це як гра найвищого рівня в Європі
Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти бразильського Фламенго.
Слова тренера наводить Yahoo Sport.
"Фламенго – це топова команда з хорошим поєднанням тактичної дисципліни, агресивності та дози справжньої бразильської креативності й майстерності. Більшість команд найвищого рівня Ліги чемпіонів захищаються як одне ціле, і у Фламенго ця дисципліна є. Саме тому я сприймаю гру з Фламенго як матч найвищого рівня в Європі.
Фламенго має чітку структуру й дисципліну – це фундамент для будь-якої великої команди. Вони добре діють у захисті як єдине ціле та мають здатність створювати небезпечні моменти з м’ячем. Ми асоціюємо бразильський футбол із креативністю – з тими речами, які гравці роблять на полі, і які ми іноді навіть не можемо уявити", – заявив Компані.
Матч між Баварією та Фламенго розпочнеться в неділю, 29 червня, о 23:00 за київським часом. Нагадаємо, сьогодні вночі Челсі в овертаймі вибив Бенфіку.