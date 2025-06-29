Компані: Матч із Фламенго – це як гра найвищого рівня в Європі

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти бразильського Фламенго.

Слова тренера наводить Yahoo Sport.

"Фламенго – це топова команда з хорошим поєднанням тактичної дисципліни, агресивності та дози справжньої бразильської креативності й майстерності. Більшість команд найвищого рівня Ліги чемпіонів захищаються як одне ціле, і у Фламенго ця дисципліна є. Саме тому я сприймаю гру з Фламенго як матч найвищого рівня в Європі.

Фламенго має чітку структуру й дисципліну – це фундамент для будь-якої великої команди. Вони добре діють у захисті як єдине ціле та мають здатність створювати небезпечні моменти з м’ячем. Ми асоціюємо бразильський футбол із креативністю – з тими речами, які гравці роблять на полі, і які ми іноді навіть не можемо уявити", – заявив Компані.