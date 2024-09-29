Компані: Можливо, в інший день ми були б успішнішими біля воріт Баєра

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував гру проти Баєра (1:1) у матчі 5-го туру Бундесліги та заявив, що можливо, в інший день його команда була б успішнішою біля воріт Баєра.

Його слова передає Bayern Germany.

"Ми знаємо, що сила Баєра в тому, що вони можуть робити і те, і інше. Вони можуть пресингувати та чинити тиск, коли хочуть, а також можуть добре захищатися, коли їм це потрібно. Ми багато зробили правильно. Можливо, в інший день ми були б більш успішні біля воріт. Але моя команда грала добре", – сказав Компані.

Kompany on whether Leverkusen's defensive approach surprised him: "No. Because we know that Leverkusen's strength is that they can do both. They can press and put pressure when they want and can also defend well when they need to. We did many things right. Maybe on another day… pic.twitter.com/9lGNqZK9EK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 28, 2024

Зазначимо, що це перша втрата очок Баварії у сезоні-2024/25. Наразі мюнхенський клуб за 5 стартових турів набрав 13 з 15 можливих очок та розташовується на 1 сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Наступний матч Баєрн зіграє 2 жовтня, проти Астон Вілли у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за київським часом.