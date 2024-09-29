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Компані: Можливо, в інший день ми були б успішнішими біля воріт Баєра

Володимир Кук — 29 вересня, 15:10
Компані: Можливо, в інший день ми були б успішнішими біля воріт Баєра
Венсан Компані
Getty Images

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував гру проти Баєра (1:1) у матчі 5-го туру Бундесліги та заявив, що можливо, в інший день його команда була б успішнішою біля воріт Баєра.

Його слова передає Bayern Germany.

"Ми знаємо, що сила Баєра в тому, що вони можуть робити і те, і інше. Вони можуть пресингувати та чинити тиск, коли хочуть, а також можуть добре захищатися, коли їм це потрібно.

Ми багато зробили правильно. Можливо, в інший день ми були б більш успішні біля воріт. Але моя команда грала добре", сказав Компані.

Зазначимо, що це перша втрата очок Баварії у сезоні-2024/25. Наразі мюнхенський клуб за 5 стартових турів набрав 13 з 15 можливих очок та розташовується на 1 сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Наступний матч Баєрн зіграє 2 жовтня, проти Астон Вілли у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.

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