Компані: Можливо, в інший день ми були б успішнішими біля воріт Баєра
Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував гру проти Баєра (1:1) у матчі 5-го туру Бундесліги та заявив, що можливо, в інший день його команда була б успішнішою біля воріт Баєра.
Його слова передає Bayern Germany.
"Ми знаємо, що сила Баєра в тому, що вони можуть робити і те, і інше. Вони можуть пресингувати та чинити тиск, коли хочуть, а також можуть добре захищатися, коли їм це потрібно.
Ми багато зробили правильно. Можливо, в інший день ми були б більш успішні біля воріт. Але моя команда грала добре", – сказав Компані.
Зазначимо, що це перша втрата очок Баварії у сезоні-2024/25. Наразі мюнхенський клуб за 5 стартових турів набрав 13 з 15 можливих очок та розташовується на 1 сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.
Наступний матч Баєрн зіграє 2 жовтня, проти Астон Вілли у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за київським часом.