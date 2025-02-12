Арсенал втратив ключового гравця до кінця сезону

Атакувальний півзахисник Арсенала та збірної Німеччини Кай Гаверц вибув з гри до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше уже повідомлялося про те, що 25-річний німець отримав травму підколінного сухожилля під час тренувального збору Арсенала в Дубаї. Згодом стало відомо, що мова йде про розрив підколінного сухожилля.

Поки що не відомо, чи знадобиться Гаверцу операція, проте його повернення на поле у поточному сезоні неможливе. Гравець уже зосереджений на підготовці до сезону-2025/26.

Це вже далеко не перша кадрова втрата Арсеналу в лінії атаки. Наразі головний тренер команди Мікель Артета може розраховувати лише на Леандро Троссара, Рахіма Стерлінга та Ітана Нванері.

У поточному сезоні на рахунку Гаверца 15 голів і 5 асистів у 34 матчах за Арсенал у всіх турнірах.