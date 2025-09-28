Чорноморець прийме Агробізнес, Нива проти Чернігова у 8 турі Першої ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбудуться три матчі 8 туру Першої ліги України.

Розпочне ігровий день зустріч двох команд з низів турнірної таблиці – хмельницьке Поділля, яке наразі посідає останню сходинку, вдома зіграє проти івано-франківського Прикарпаття. Надалі тернопільська Нива зіграє проти ще одного аутсайдера чемпіонату – ФК Чернігів.

Центральний матч туру відбудеться в Одесі, де Чорноморець прийме Агробізнес. "Моряки" після виїзної перемоги над Інгульцем продовжують очолювати турнірну таблицю. У попередньому турі Агробізнес вдома здолав ЮКСА і якщо переможе, то зменшить відставання від одеситів до одного очка.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 28 вересня

12:30 Поділля (Хмельницький) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

14:30 Нива (Тернопіль) – ФК Чернігів

16:30 Чорноморець (Одеса) – Агробізнес (Волочиськ)

Нагадаємо, напередодні Ворскла зіграла внічию з Вікторією, ЮКСА розписала мирову з Пробієм.