Арсенал наблизився до оформлення трансферу Дьокереша

Арсенал зробив останні кроки в переговорах зі Спортингом щодо підписання Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

Переговори між клубами затягнулися через відмову президента "левів" Фредеріку Варандаша прийняти пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро + 10 мільйонів в якості бонусів.

"Каноніри" покращили свою пропозицію, сподіваючись, що підвищена сума відступних за 27-річного форварда задовільнить португальців.

Нагадаємо, що Віктор Дьокереш не повернувся до передсезонних тренувань зі Спортингом в межах акції протесту на відмову клубу продати його за 60+10 мільйонів. Варандаш відповів, що нападник збірної Швеції пошкодує про це, заплативши великий штраф.

У минулому сезоні Віктор Дьокереш забив 54 голи у 52 матчах, що допомогло лісабонцям стати чемпіонами Португалії та володарями національного Кубку.

Раніше стало відомо, що Арсенал домовився із Челсі про трансфер вінгера Ноні Мадуеке.