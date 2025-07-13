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Арсенал наблизився до оформлення трансферу Дьокереша

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 21:27
Арсенал наблизився до оформлення трансферу Дьокереша
Віктор Дьокереш
IMAGO

Арсенал зробив останні кроки в переговорах зі Спортингом щодо підписання Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

Переговори між клубами затягнулися через відмову президента "левів" Фредеріку Варандаша прийняти пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро + 10 мільйонів в якості бонусів.

"Каноніри" покращили свою пропозицію, сподіваючись, що підвищена сума відступних за 27-річного форварда задовільнить португальців.

Нагадаємо, що Віктор Дьокереш не повернувся до передсезонних тренувань зі Спортингом в межах акції протесту на відмову клубу продати його за 60+10 мільйонів. Варандаш відповів, що нападник збірної Швеції пошкодує про це, заплативши великий штраф.

У минулому сезоні Віктор Дьокереш забив 54 голи у 52 матчах, що допомогло лісабонцям стати чемпіонами Португалії та володарями національного Кубку.

Раніше стало відомо, що Арсенал домовився із Челсі про трансфер вінгера Ноні Мадуеке.

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