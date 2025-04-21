Трабзонспор готовий поліпшити пропозицію щодо трансферу півзахисника Шахтаря

Керівництво Трабзонспора, за який виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан, готове поліпшити свою пропозицію щодо трансферу півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Kuzey Ekspres.

Зазначається, що президент турецького клубу Ертугрул Доган готовий підвищити пропозицію, але у відповідь чекає зниження ціни з боку "гірників".

Як відомо, сторони взимку вже вели переговори щодо гравця, але тоді так і не змогли домовитися – Трабзонспор пропонував 7 млн євро, але донеччани хотіли 12 млн.

У поточному сезоні Бондаренко провів за Шахтар 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 млн євро.