Шахтар в товариському матчі комфортно переміг Ділу

Донецький Шахтар завершує навчально-тренувальний збір, зігравши свій останній товариський матч.

Суперником стала грузинська Діла, яку "гірники" перемогли із комфортним рахунком 2:0.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, але травми в ігровому епізоді зазнав Мар'ян Швед – замість нього на полі з'явився Невертон.

На початку другої половини зустрічі в Педріньйо вивів Шахтар вперед, а згодом Траоре закріпив перевагу українського колективу, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Товариський матч

16 лютого

Шахтар – Діла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Педріньйо, 57, 2:0 – Траоре, 64

Зазначимо, що наступний матч Шахтар зіграє вже в межах УПЛ – суперником стане Лівий берег. Поєдинок відбудеться 24 лютого, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше генеральний директор "гірників" Дарійо Срна прокоментував своє ставлення до війни в Україні.