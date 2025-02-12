Скандал у спарингу Чорноморця: команди не вийшли на другий тайм

Одеський Чорноморець у межах навчально-тренувального збору проводив товариський матч проти грузинської Діли. Проте у підсумку команди зіграли лише 1 тайм.

Про це повідомляє пресслужба одеситів.

Зазначається, що матч не продовжили через велику кількість суперечок та конфліктів між футболістами протягом першої половини гри.

Замість другого тайму футболісти провели "двосторонки" на сусідніх полях. Цікаво, що на момент припинення матчу рахунок був 1:1.

Нагадаємо, що поєдинки Чорноморця вже не вперше завершуються передчасно на цих зимових зборах.

Нещодавно один з товариських матчів завершився скандалом – угорський клуб відмовився продовжувати поєдинок через рішення арбітра.