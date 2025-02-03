Тоттенгем завершує трансфер вінгера Баварії
Матіс Тель
Imago
Французький вінгер Баварії Матіс Тель стане гравцем лондонського Тоттенгема.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід відбудеться на правах оренди до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди невідомі.
Наразі футболіст зі своїм агентом направляється у Лондон для підписання контракту зі "шпорами".
Цього сезону Матіс Тель взяв участь у 13 матчах (396 хвилин), у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше з'явилася інформація, що Баварія має намір позбутися одного з хавбеків команди Компані.