Тоттенгем завершує трансфер вінгера Баварії

Французький вінгер Баварії Матіс Тель стане гравцем лондонського Тоттенгема.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди невідомі.

Наразі футболіст зі своїм агентом направляється у Лондон для підписання контракту зі "шпорами".

🚨⚪️ Mathys Tel and his agent Gadiri Camara on their way to London right now!



He’s set to join Tottenham on loan until June, no option to buy.



Big surprise on #DeadlineDay. 💣👀 pic.twitter.com/4OsPWcu3jo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

Цього сезону Матіс Тель взяв участь у 13 матчах (396 хвилин), у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія має намір позбутися одного з хавбеків команди Компані.